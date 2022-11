¿Intoxicados? Familiares piden determinar qué sucedió con los 27 menores de edad en Sabanalarga

Aunque están tranquilos y fuera de peligro, ya que ninguno ha revestido gravedad después de la crisis que sufrieron —de manera simultánea— este mediodía, los 27 menores de edad que ingresaron al hospital de Sabanalarga (Atlántico), y a la Clínica San Rafael de este municipio, continúan siendo sometidos a exámenes médicos para confirmar si hubo una intoxicación masiva detrás de los fuertes síntomas estomacales que, incluso, provocaron desmayos y hasta cuadros de convulsión en la mayoría de ellos.

La angustia de los familiares se mezcla con la falta de respuestas y la preocupación por la salud de sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos, primos, entre otros; quienes, sin importar la inclemencia de la lluvia, no se despegaban de la puerta de los centros asistenciales para conocer finalmente el parte médico de los jóvenes

“Cuando a mí me llamaron, me dijeron que una de mis nietas estaba convulsionando, pero unos minutos después, la otra empezó a sentirse mal, así que inmediatamente me dirigí hacia el colegio para ver qué pasaba con ellas”, señaló Rosalba Álvarez, abuela de dos menores, de 12 y 16 años.

Otro testimonio que se suma es el de Javier Ramírez, quien esperaba a las afueras del hospital de Sabanalarga (Atlántico) por información sobre un hijo y un sobrino: “Yo estaba trabajando cuando me llamaron y enseguida le comuniqué a la familia porque me notificaron que habían convulsionando”, aseguró.

“Aquí seguimos porque no hemos recibido ningún reporte, ya que le están haciendo exámenes médicos para determinar por qué se produjo la supuesta intoxicación”, agregó.

Sin embargo, el panorama de incertidumbre no fue ajeno para Tania Meza, quien también se encontraba esperando un reporte evolutivo de su hija de 16 años, quien también resultó intoxicada por la posible ingesta de “una bolsa de agua que podría estar contaminada”.

“Me dijeron que mi hija se había desmayado después de haberme señalado que otras dos niñas se habían desmayado y que, además, habían convulsionado. Es muy angustiante para nosotros porque no sabemos qué pasó, queremos saber, pero nos dicen que sólo ingirieron agua porque no les entregaron alimentos”, continuó.

Por su parte, Ricardo Pérez, abuelo de una joven de 15 años, sostuvo que “ella también estaba convulsionando y cuando (quiso) reaccionar, ya la estaban trasladando hasta la clínica San Rafael".

Autoridades de Sabanalarga sobre supuesta intoxicación masiva.

La secretaria de Salud de Sabanalarga (Atlántico), María Claudia Castellanos, aseguró que “la acción oportuna se brindó, minutos posteriores a un reporte entregado por la corregidora de esa jurisdicción perteneciente al municipio de Sabanalarga. Aún no se puede dar un balance, sobre la presunción, porque los síntomas no son iguales entre los menores reportados”.

Además, Castellanos precisó que “aún el reporte por parte del personal médico es preliminar, pero ante la realidad registrada en esta zona del municipio, se continúa con todas las acciones pertinentes por parte de las autoridades, con atención debida”.

La activación de un grupo de reacción inmediata, integrado por las Secretarías de Salud y del Interior, la Ese Ceminsa, y Hospital Departamental de Sabanalarga; fueron determinantes para el traslado de las ambulancias, y la remisión de los menores, para ser atendidos y valorados de forma oportuna, para luego conocer pormenores del estado de salud.

“El reporte de salud municipal, es satisfactorio, los menores se muestran estables, ante los primeros reportes, donde se le hicieron pruebas de laboratorio, de sangre y de orina, para descartar todas las sospechas que se tienen de forma preliminar, y así dar un diagnostico final del estado de salud de los infantes”, puntualizó Castellanos.

Alberto Contreras, secretario de salud de Sabanalarga (Atlántico), indicó que “se está haciendo el acompañamiento a las familias, a los docentes, a los edificantes, porque necesitamos determinar qué sucedió, pues no podemos confirmar sí se trató de una intoxicación por ingesta de agua contaminada o dulces en mal estado”.

“Serán nuestras autoridades de salud quienes entreguen un reporte verídico de lo sucedido, pero podemos confirmar que son 27 los menores de edad que se vieron comprometidos”, confirmó.

Como se recordará, los afectados son 24 estudiantes de la Institución Educativa San Cayetano, ubicada en el corregimiento de Gallego, zona rural de Sabanalarga, donde los niños empezaron a tener desmayos y dolores estomacales, cuya situación obligó a profesores y padres de familia a trasladarlos a centros asistenciales casi que en una caravana de ambulancias, carros particulares y hasta motocarros.

