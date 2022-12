La improvisada piscina de un niño en un balcón se vuelve viral en redes

La imagen de un niño de unos ocho años que se refresca en el balcón de su casa en una piscina improvisada con un plástico, se ha hecho viral en redes sociales.



No se sabe dónde fue tomada la fotografía pero lo que si se han preguntado los usuarios en redes sociales es ¿qué tan seguro es una piscina en un balcón? ¿cuánto peso es capaz de soportar? o ¿cuánta agua tiene esta particular piscina?



Aún no se ha podido establecer si la imagen es un montaje sin embargo, la imagen se ha convertido en una de las grandes imágenes virales del año con 41.444 'me gusta' y 30.467 retweets.



