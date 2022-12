La inhabilidad de Mockus: columna de Óscar Montes

El Consejo Nacional Electoral deberá fallar la demanda que impediría al ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, ocupar a partir de este 20 de julio su curul como senador del Partido Verde. La demanda sostiene que Mockus no podría hacerlo, puesto que estaba inhabilitado para ser congresista, debido a que fue contratista de la Gobernación de Cundinamarca un año antes de su inscripción al Senado.

Los voceros del Partido Verde y el propio Mockus alegan que no era el representante legal de la fundación y que no estaba inhabilitado, razón por la cual no tiene impedimento alguno para ocupar su curul.

Argumentan que al momento de realizarse el convenio con la Gobernación, Mockus no era presidente de Corpovisionarios, entidad que celebró el convenio.

Antanas Mockus es el símbolo de la lucha contra la corrupción en Colombia. Esa ha sido su principal bandera y con ella obtuvo la segunda votación al Senado, en las pasadas elecciones parlamentarias, después de Álvaro Uribe.

Pero, además, el Partido Verde lidera la consulta anticorrupción. De manera que en lo único que no pueden verse envueltos Mockus y su partido es en un escándalo de corrupción.

El Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse en Derecho sobre este trascendental asunto. El fallo no puede tener motivación política.

Si Antanas Mockus violó la Ley, no podrá acceder a su curul, y si no lo hizo, entonces podrá desempeñar sus funciones como senador a partir del próximo 20 de julio. Así de simple. La decisión del alto tribunal electoral no puede ser objeto de ninguna presión, ni a favor ni en contra de Mockus.

Y el primero que debería abstenerse de ejercerla es el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien debe mantenerse al margen de la decisión.