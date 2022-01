Niño herido en ataque a turistas en La Guajira, es familiar de René Huguita

El reconocido exfutbolista colombiano, René Higuita, informó en su cuenta de Twitter que el niño de 5 años que resultó gravemente herido en un ataque perpetrado por encapuchados al vehículo en el que se movilizaba junto con su familia por vías en el departamento de La Guajira, es su ahijado.

Higuita indicó que el menor necesita que una clínica en Medellín lo reciba de manera urgente, para que le den la atención adecuada que necesita por la gravedad de sus heridas.

Publicidad

“Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño , a lo cual les agradezco mucho y a todos ustedes. Ahora están esperando que Sura complete el trámite de remisión y aceptación , que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta”, destacó Higuita en un nuevo trino.

Publicidad

Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño , a lo cual les agradezco mucho 🙏🏾 y a todos ustedes …! ahora están esperando que @GRUPOSURA complete el trámite de remisión y aceptación , que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta — René Higuita (@higuitarene) January 8, 2022

Sobre el caso la Policía y el Ejército anunciaron que ya está desplegado un operativo en la zona para dar con el paradero de los delincuentes, quienes en un retén ilegal habrían detenido a los turistas; sin embargo, uno de estos hizo caso omiso a los criminales, quienes de inmediato le dispararon.