No hubo acuerdo para desmontar peaje Papiros: caseta de recaudo se mantiene por decisión de la ANI

Este viernes no fue la vencida para los habitantes del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, y así lo demostró una tensa reunión celebrada la tarde de este viernes en Barranquilla , luego de que la ANI no resolviera desmontar el peaje ‘Papiros’, alegando que financiera y jurídicamente no les era posible hacerlo por su impacto fiscal.

El presidente de la ANI, William Camargo, reiteró que desmontar o trasladar el peaje ‘Papiros’ podría representar un detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que generaría multimillonarios costos adicionales, además de inseguridad jurídica y atrasos en la infraestructura vial del municipio de Puerto Colombia.

Teniendo en cuenta lo dicho, Camargo anunció que no habrá cobro para las categorías I y II, lo cual se regulará con una resolución que expedirá el ministerio de Transporte el próximo 24 de marzo y, posterior a ello, la ANI y MinTransporte emitirán la resolución de integración para unificación de cobros con el peaje de Puerto Colombia.

Así mismo, anunció que se levantará la suspensión de cobro para las categorías de la III a la V, ya que el no cobro del peaje acarrea riesgos fiscales por más de $260 mil millones anuales para el Estado colombiano.

Karol Solís, líder del Comité ‘No Más Peaje Papiros’, rechazó las propuestas por considerarlas sin estructura y se enfrentó al presidente de la ANI, aseverándole que exigían un nuevo encuentro con el ministro de Transporte y que, mientras se da la reunión, se movilizarán en la vía.

Otra de las propuestas es que el cobro para vehículos de carga pesada se traslade al peaje de la Circunvalar de La Prosperidad, hecha por el alcalde de Puerto Colombia, Atlántico, quien se comprometió a emitir restricciones a través de un acto administrativo, para que éstos se vean obligados a pagar peaje en la caseta.

La Procuraduría, además, pidió fecha a la ANI para que se estudien las advertencias hechas por la Agencia de Seguridad Vial, sobre ocho hallazgos de riesgos del peaje ‘Papiros’ por la instalación de la báscula del peaje.

El encuentro, que se dio este viernes miembros del colectivo ‘No Más Peaje Papiros’, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, y delegados tanto de la ANI como del ministerio de Transporte, tomó lugar en el auditorio de la Defensoría del Pueblo en Barranquilla, entidad que medió la reunión y acompañó el encuentro.

