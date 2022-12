No le canté al presidente, pero sí hablamos: niño que compuso canción a la paz

A Carlos Eduardo de la Ossa no se le cumplió el sueño de cantarle al presidente de la República su canción 'El tren de la paz', la cual compuso a los colombianos para que apoyen el plebiscito. Pero logró una hazaña de pocos: le estrechó la mano a Santos, lo abrazó, le entregó un CD en el que está grabado el tema y le dijo que es un niño que también se preocupa por la paz del país.

Para él no fue fácil llegar hasta el mandatario de los colombianos, pese a que un día antes lo contactaron para que preparara su presentación porque le iba a cantar al mismísimo Juan Manuel Santos, en el marco de una visita que iba a realizar a Barranquilla. En ese momento decidió alistar su mejor traje y afinar el canto para que no hubiera lugar a las equivocaciones. A sus once años sintió que este era el momento más emocionante de su vida.

Sin embargo, nada se dio como esperaba. Mientras el presidente hablaba en la Plaza Cultura del Caribe a cerca de unas 400 personas, él lo veía desde un costado de la tarima, esperando algo de atención, al tiempo que trataba de entender los asuntos políticos que aquejan a Colombia. El mandatario dijo adiós al público y él se abalanzó, junto a unas 30 personas más, a intentar saludarlo o a obtener una fotografía junto a él.

Fue entonces cuando el adulto que lo acompañaba, un concejal de la ciudad, decidió cargarlo y darle un 'empujoncito' para el saludo. Carlos Eduardo logró llegar a Santos, mientras su equipo de seguridad se mostraba alterado. Le dijo que era un niño preocupado por la paz y que le quería cantar la canción que compuso.

El presidente lo atendió con una sonrisa y le recibió el CD que el menor llevaba en sus manos. Le dijo que por cuestiones de protocolo ya no había tiempo para escucharlo, pero que se comprometía a oír la canción. Entonces se abrazaron y Carlos bajó feliz de la tarima, mientras el presidente era retirado del lugar por su personal de seguridad.

"El presidente me dijo que en este momento no podría escucharme personalmente, pero me recibió el CD y se comprometió con escucharlo. Estoy feliz, para mí es una emoción grande porque desde hace rato soñaba con entregarle mi producción al presidente y se logró", indicó Carlos Eduardo.

Para este pequeño compositor, su hazaña será la gran historia que le contara a sus compañeros de colegio, donde seguramente no entenderán su interés por la política, pese a que solo tiene 11 años.

