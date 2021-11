"No sé si se la habrán confundido": madre de médica asesinada en el sur de Barranquilla

No solo el dolor, también el desconcierto invade a la familia Arrieta Alfaro desde la noche del martes que ocurrió el asesinato de Ani Mariela, una médica de 37 años, especialista en auditoría, a la que pistoleros segaron la vida a quemarropa en su propia casa, en Barranquilla.

No le robaron ni le reclamaron nada. Testigos del barrio La Alboraya, donde residía la víctima, dicen que solo llamaron a su puerta, ella se asomó, abrió y le dispararon. La razón no la hallan sus familiares ni amigos, mucho menos su padre Luis Fernando, a quien ella le confiaba todo y nunca le manifestó tener algún problema, ni tipo sentimental o laboral.

"No, no había ningún problema en especial, ella era una persona muy alegre y cualquier situación que hubiese tenido me la hubiese comentado, porque ella me decía todo. Tenía su pareja, pero apenas tenían un año de relación, e inconveniente en el trabajo tampoco había, porque ella era muy pulcra en lo que hacía", dijo el padre.

Ani Mariela vivía con sus padres y su pareja, pero en el momento del atentado se hallaba sola en su casa. En la puerta del baño quedó el impacto de un tiro y en el piso, una bala que es contemplada una y otra vez por su madre, Marina, quien no descarta que su hija haya sido víctima de una confusión.

"No sé si se habrán confundido con alguien o qué, porque ella no tenía problemas, solo iba de su trabajo a la casa y así. Yo le pedía que se consiguiera un noviecito y se consiguió un muchacho, se comprometieron y estaban acá muy bien. Tampoco creo que él tenga problemas, porque él y su familia son sanos", expresó la madre.

Ani Mariela era médica egresada de la Universidad Metropolitana y tenía siete años laborando como auditora en una empresa vinculada al grupo Campbell. Sobre su crimen, la Policía Metropolitana de Barranquilla aseguró que ya han recopilado pruebas para esclarecerlo.