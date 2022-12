No son los números, es el equipo: Columna de Óscar Montes

Hoy Colombia está clasificada al Mundial de Rusia a pesar de haber perdido ayer en el Metropolitano contra Paraguay. Así de generosas han sido estas eliminatorias con nuestra Selección. Es decir, pese a todo, Colombia tiene un pie en Moscú 2018.

Pero el martes, cuando juguemos contra Perú en Lima, podríamos regresar a casa con las manos vacías. Ni siquiera tendríamos el premio de consolación de jugar el repechaje contra Nueva Zelanda. Este martes el sueño de Mundial podría convertirse en pesadilla.

Los números, ¡los benditos números a los que no queríamos recurrir! indican que si Colombia gana en Lima, vamos directos al Mundial de Rusia y que si empata, también, pues aseguramos repechaje. Es decir, de tres posibilidades tenemos dos a favor: ganar y empatar.

Lo único que no podemos hacer es perder. Si perdemos, adiós Moscú. Los números nos ayudan aún hoy para que podamos asistir al Mundial. Pero el equipo no, al menos el equipo que vimos ayer en el Metropolitano.

Ese equipo no va a Moscú. No con ese James, displicente y carente de ambición. No con ese Pékerman temeroso y dubitativo, que teniendo a Teo y a Chará en Barranquilla, donde juegan en su salsa, prefiere dejarlos en la banca. Esa Selección no va a Rusia 2018

Hoy lo único que tenemos los colombianos, después del desastre de ayer, es mera ilusión. Nada más.. Sueños, fatuos y vanos, como aquel iluso que confía en ganarse el Baloto para que no le rematen la casa y carro, que está a punto de perder, porque por irresponsable se colgó en las cuotas. Pero que quede claro: si el iluso pierde la casa y el carro no es por culpa del Baloto. Es de él, que no hizo nada para conservarlos.

Así está la Selección Colombia hoy, esperando que los demás equipos hagan lo que nosotros no hacemos en la cancha.

Vamos a Lima, pues, llenos de ilusiones, con los números a nuestro favor, pero sabiendo que podemos regresar con las manos vacías. La sola ilusión no basta, cuando no hay equipo. Así de simple.

