Panfletos, celulares y bala: así extorsiona la banda Los Costeños a comerciantes en Barranquilla

Tres videos sirvieron de prueba reina para la legalización de captura e imputación de cargos de tres presuntos extorsionistas , miembros del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ que delinquen bajo las órdenes de Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, jefe de la organización criminal.

En uno de los registros muestra cuando uno de ellos pasa por la parte externa de una tienda y lanza un panfleto, en cuyo contenido hay mensajes amenazantes dirigido al propietario del establecimiento comercial.

https://mdstrm.com/embed/61e599d8ab512b39eb602365

En un segundo video se evidencia que el sujeto ingresó a la tienda, se acercó al mostrador y puso un celular, a través del cual llamarían al comerciante para exigirle dinero.

Un tercer registro muestra la manera como amedrentan a sus víctimas cuando no “cumplen” con el pago de las extorsiones, desde un vehículo de color blanco el copiloto dispara contra una vivienda.

Todo este material recopilado por el ente investigador permitió que la Fiscalía Tercera Seccional le imputara los delitos de concierto para delinquir agravado y porte, tráfico, de armas de fuego y municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas a José Manuel Puertas Viloria, Carlos Andrés Ledezma Jiménez, y Yosnaidys Rodríguez Moreno.

”Esta persona lidera las extorsiones en la ciudad de Barranquilla, principalmente en los barrios San Roque y Chiquinquirá. Estos muchachos, algunos extranjeros, le cumplen órdenes a este sujeto”, señaló el comandante del Gaula de la Policía del Atlántico, Mayor Diego Molina.

En el momento de su captura les hallaron una granada de fragmentación, panfletos amenazantes, dos celulares y el vehículo donde se movilizaban, que de acuerdo a lo revelado sería propiedad de alias “cachete”.

Alias ‘Cachete’ estaba en la cárcel de Ipiales, Nariño, tras ser trasladado desde la Tramacua de Valledupar por encontrarse que ,desde ese centro de reclusión, ordenó el atentado con granada registrado hace un año en Barranquilla y recientemente de Ipiales para la de Popayán porque amenazó al Director del centro penitenciario.

