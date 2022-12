¿Por qué el billete de $100.000 circula tan poco?

A más de un año de estar en el mercado el billete de 100 mil pesos, muchos colombianos no lo conocen o aún peor, ninguno ha llegado a sus manos hasta entonces, ¿la razón?, según el Banco de la República, el billete no es compatible con los cajeros electrónicos existentes en el país y los mismos no han sido adaptados para este tipo de billetes, por esta razón, la producción de estos billetes fue suspendida porque aún hay gran cantidad de ellos.



“Solo hay en las calles 5,2 millones de estos billetes, es decir 11%”, según un informe revelado por BanRepública.



Por su parte, según el diario económico La República, las ciudades en las que hay un mayor número de billetes de 100.000 pesos son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.



Los usuarios que han usado este billete lo han adquirido de parte de bancos específicos entre los que se encuentran el Davivienda, Bbva, Agrario y Popular.



