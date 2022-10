¿Sabe usted quién es Hernando Zabaleta Echeverry? columna de Óscar Montes

La escena transcurre en una vía del norte de Bogotá. En ella aparece un hombre joven, iracundo, gritándole a una patrullera de la Policía de Tránsito, quien luce muy calmada, mientras cumple con el procedimiento de redactar el comparendo contra el posible infractor.

"Usted es una resentida. Ponga el parte, póngalo. Yo sí tengo carrera, soy un especialista. Yo no me gano un milloncito como usted. Yo me gano veinte veces más que usted. Soy Hernando Zabaleta Echeverry, fui candidato a la Cámara por Bogotá y viene a irrespetarme a mi...".

Luego el hombre, furioso y altanero, simula llamar por su teléfono celular a quien, al parecer, es su progenitora, de quien dice que es funcionaria de la Contraloría General:"Mami, me hace un favor. Mañana me le manda un oficio al director de la Policía a ver quién es el malo aquí. A ver quién es el que manda...".

La patrullera de la Policía, mientras tanto, se mantiene tranquila ante la cantidad de improperios que recibe por parte del presunto infractor, quien no deja un solo instante de insultarla:"Mañana voy a la Procuraduría a ver si usted tiene para el abogado, porque yo sí lo puedo hacer. Mañana tiene una quejita disciplinaria.

Este partecito son 300.000 pesos. A usted la hago destituir. Vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado. La voy hacer echar y ni en las empresas de seguridad va a encontrar trabajo...".

Al final, el hombre le reitera su nivel de educación a la uniformada, quien en todo momento ha sabido guardar compostura y no ha caído en la provocación del abogado:

"Yo tengo más nivel educativo que usted. Yo sí pasé por una Universidad. Por dos. Soy el abogado del Contralor General...".

Es bastante probable que de todo lo que dijo Hernando Zabaleta Echeverry mientras era sancionado por la patrullera de la Policía de Tránsito, lo único cierto sea que aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá. Todo lo demás hay que verificarlo con lupa.

Pero lo más llamativo de Zabaleta Echeverry es lo que no dijo en el video, que miles de colombianos han visto en las redes sociales. No dijo que debe cerca de 4 millones de pesos por multas de tránsito, ni tampoco dijo que una de sus propuestas como candidato a la Cámara de Representantes era acabar precisamente con la Policía de Tránsito.

Tampoco dijo que en los últimos seis meses le han impuesto cinco comparendos por infracciones cometidas, entre otras hablar por celular mientras conduce y manejar con las luces apagadas. Tampoco dijo que incumplió varios de los acuerdos de pago a los que llegó con las autoridades de tránsito.

En fin, al parecer, lo único que quería Hernando Zabaleta Echeverry era que la patrullera de la Policía de Tránsito supiera con quién estaba tratando.

Pues bien, ya puede estar tranquilo porque no sólo ella ya sabe quién es Hernando Zabaleta Echeverry: toda Colombia también. Y puede estar seguro que después de ver el video, muy pocos colombianos quisieran ser como él.