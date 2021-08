"Se me gastó la suela de tanto buscarla": madre que encontró a su hija 20 años después

Una mujer que estaba desaparecida hace 20 años logró reencontrarse con su familia. El contacto se había perdido en el año 2001, en el departamento del Magdalena, pues los diferentes grupos ilegales que tenían presencia en esa zona sometieron a esta mujer y a su familia a un desplazamiento forzado en dos oportunidades, lo que la llevó a perder el rastro de sus familiares cuando apenas tenía 12 años. Esto dijo el papá de la mujer.

“Le estaban festejando el cumpleaños a mi señora y nos dijeron que le iban a traer un regalito, yo pensé que era otra cosa que le iban a traer pero vi que se arrimó a la puerta y se me fueron las lagrimas, porque no me soportaba la alegría que me dio”.

Por otro lado la madre de la víctima señaló que “La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija. Me tocaba ahorrar $12.000 para bajar a la ciudad y a veces me decían ‘vuelva mañana’”.

El reencuentro se dio después de que la víctima presentara una solicitud, en abril del 2020, para la búsqueda de su familia, y la unidad de búsqueda encontró, después de contrastar la información, a una familia que reportó a una persona desaparecida cuyas circunstancias coincidían con los de esta ciudadana, y por medio de una muestra biológica se compró la compatibilidad.

Hasta el momento, la Unidad de Búsqueda ha logrado localizar a cuatro personas con vida dadas por desaparecidas durante el conflicto armado.