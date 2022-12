Tengo pruebas que hablan también: Óscar Bustos, sindicado de agredir publicista

Con graves lesiones en su rostro, en su cuerpo y con una incapacidad de 20 días, certificada por medicina legal, Andrea Marín Rico, le contó a la Fiscalía como Óscar Mauricio Bustos, su prometido y con quien se iba a casar el próximo año, le propinó una golpiza en medio de una discusión que tuvo la pareja después de celebrar el día de Amor y Amistad en una discoteca de la ciudad.

Por su parte, en entrevista con BLU Radio, Óscar Mauricio Bustos, sindicado de agredir a la publicista, reconoció el hecho, pidió perdón y dice estar arrepentido, además afirmó que tiene pruebas de que también fue agredido.

La discusión se da porque me da sueño, le empiezo a decir, yo me quiero ir a dormir y pago la cuenta, le digo, oye, vámonos, la niña quería seguir la rumba y ahí viene el reclamo, conmigo te da sueño, con otras no, decido irme a mi casa tranquilo, sin ninguna mala palabra ni golpes, se presenta en el apartamento y ya en ese punto es donde quiero que la Físcalia entre a aclarar", contó Bustos.

Asimismo, manifestó: "Tengo pruebas en mi cuerpo, en mi humanidad que hablan también, pido perdón, pido excusas a la sociedad, a las mujeres, seria falso no decir que no estabamos tomando, el alcohol jugo un papel determinante".

Finalmente el presunto agreso dijo que es "una persona trabajadora y que a sus 38 años nunca le había entregado un anillo a nadie".

