Todo el mundo sabe que futbolísticamente no estoy bien: Jarlan Barrera

Jarlan Barrera, quien se desempeña como volante del Junior de Barranquilla, no está en su mejor momento.

El bajón en su rendimiento se ha presentado este semestre. Así lo confirmó el mismo jugador y el técnico del equipo ‘tiburón’, Julio Avelino Comesaña.

“Todo el mundo lo sabe, no hay que esconder nada, futbolísticamente uno no está de la mejor manera, uno siempre trata de entregarlo todo, de siempre jugar bien, lastimosamente este no ha podido ser el semestre”, manifestó Barrera quien, aún mantiene la esperanza de poder colaborarle más a sus compañeros.

Por su parte, Comesaña calificó el tema como algo que hay que manejarlo con cuidado y aceptó que el jugador no está en su mejor condición futbolística.

“Encontramos un Jarlan que compitió muy poco, queremos tener al Jarlan que nos dio tantas alegrías el año pasado” afirmó Comesaña.

“Cuando se paraba en el banco ya la gente sabía lo que iba a pasar, hoy Jarlan no está en esa condición y es un problema de todos nosotros”, recordó con ilusión el técnico del Junior.

Comesaña espera poder tener una solución al mal momento que vive el volante y así establecer si el jugador está para jugar 10 o 15 minutos.