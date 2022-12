Turistas denuncian robo en hostal en zona turística de Santa Marta

Una pareja de turistas denunció que fue víctima de robo mientras se encontraban alojados en un hostal ubicado en el sector de Guachaca, zona turística de Santa Marta.

María Galindo, la mujer a quien le hurtaron varias de sus pertenencias personales, indicó que la noche del viernes, día en que se produjo el incidente, se dirigió con su novio a un restaurante en de la misma casa hospedaje a buscar algo de comer y al regresar a la carpa donde estaban situados, no hallaron dos de las maletas de su propiedad.

“Yo me fui a comer y cuando regresé encontré rota la carpa que tenía alquilada y además ya no estaban dos de los equipajes que traje donde tenía dinero efectivo, prendas de vestir y varias pertenencias personales”, precisó la denunciante.

Igualmente, informó que los dueños de la casa de hospedaje, quienes son dos hombres de origen francés, inicialmente colocaron una serie de inconvenientes por cuanto no querían responder por el hurto. Sin embargo, fue necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional para que existiera una conciliación y así los turistas pudieran recuperar parte del dinero para adquirir de nuevo objetos que le hurtaron.

“Fue una situación muy incómoda con estos dos señores pues fueron muy irrespetuosos conmigo y mi pareja cuando me respondieron que ellos no iba a responder por nada de lo que se me había perdido y por eso yo llamé a la Policía para conciliar. De no haber llamado a la autoridad, me hubiese ido en blanco de Santa Marta”, aseguró la mujer.

Se conoció que los dueños del hostal únicamente respondieron por el 35% del dinero de los objetos hurtados a los turistas provenientes de Bogotá.