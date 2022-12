Un queso y la comida criolla mandaron al hospital a Jorge Oñate

El pasado miércoles se conoció el artista vallenato Jorge Oñate fue internado en un centro asistencial de la capital del Cesar con un fuerte dolor abdominal.

El cantante de 69 años se encontraba en su residencia en el municipio de La Paz, este lunes, cuando empezó a sentir las molestias y fue trasladado a un centro asistencial de Valledupar, donde le fue realizada una ecografía que evidenció que el artista padece cálculos en la vesícula.

“Las cosas no son para alarmarse, son cosas que se presentan, ahora no tengo dolor, me siento bien en este momento, gracias a Dios”, manifestó el artista para los medios de comunicación.

Asimismo, según el noticiero de Valledupar RPT, Oñate le atribuyó la aparición de los cálculos al consumo de queso.

