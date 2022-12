Video: ¡Asombroso! Gallina sorprende por su manera de tocar el piano

A través de su canal de YouTube, el programa America's Got Talent, publicó un video que se ha vuelto viral por la presentación de una gallina sorprendiendo a todos los asistentes a la audición, a la teleaudiencia y a los usuarios de las diferentes redes sociales por su manera de tocar el piano.



Jokgu, como es llamada esta pequeña ave, sabe tocar perfectamente el piano, por lo que dejó boquiabiertos al jurado de America's Got Talent con su presentación.



En las imágenes podemos observar que al inicio la gallina solo se picoteaba a sí misma; sin embargo, de un momento a otro empezó a tocar la canción 'America the beautiful' en el piano.



El video ya cuenta con más de cien mil visitas.



Publicidad