37 años de Cárcel para hincha del Cali que asesinó a barrista del Millonarios

Johnny Steven Camelo Gallego, alias El Hincha, y barrista del Deportivo Cali, fue acusado por la Fiscalía de asesinar a Oscar Felipe Sandino, miembro de la barra Comandos Azules de Millonarios, en hechos ocurridos en junio del 2013 en la capital del Valle.

A través de testigos y videos de cámaras de seguridad se comprobó que Gallego lideró una persecución contra cuatro hinchas del equipo bogotano que fueron bajados de un taxi para ser atacados por barristas del Cali con armas blancas.

Sandino recibió heridas con elementos cortopunzantes que posteriormente le ocasionaron la muerte. El Juez 18 Penal del Circuito de Cali determinó condenar a Camelo Gallego a 37 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Diana Camelo, madre del condenado, dice que su hijo no cometió ese delito. “Mi hijo no lo hizo. Hay unas pruebas, unos videos y audios que la Fiscalía no los tomó en cuenta”, dijo.

En las últimas horas se cumplió la lectura de este fallo, después de tres años de investigación.