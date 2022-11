Al menos 13 familias, en zona de riesgo por creciente súbita de quebrada en Buga

Una vivienda fue arrastrada por la quebrada Presidente a su paso por el corregimiento de Chambimbal San Antonio, del municipio de Buga.



De acuerdo con Lida Zúñiga, habitante de ese sector, las lluvias han afectado otras viviendas y deben ser evacuadas. Además, dijo que aún no han recibido ayudas por parte de la Alcaldía de ese municipio.



Los organismos de socorro ya llegaron hasta la zona afectada para realizar un censo con las personas damnificadas. Las emergencias hasta el momento no dejan víctimas.