Alcalde de Cali denunciará a paramédicos que, a bordo de ambulancias, causaron grave accidente

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, afirmó que denunciará a los paramédicos que, abordo de ambulancias, causaron un grave accidente sobre la avenida Circunvalar en el oeste de Cali , transitaban a toda velocidad y en contravía para atender un paciente.

En medio del afán, las ambulancias terminaron arrollando a dos motociclistas. Uno de los responsables huyó del sitio, mientras que la comunidad no permitió que el otro hiciera lo mismo.

Tras conocerse el hecho, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que la pelea por los pacientes que se disputan las ambulancias, ya se convirtió en un asunto criminal y por ende serán denunciados.

"Una ambulancia en contravía, por plena circunvalar, es una acción criminal y la denuncia la vamos a adelantar ante Fiscalía, adicionalmente le vamos a solicitar a la Superintendencia de Salud, una intervención de las empresas que prestan ese servicio en la ciudad", dijo Ospina.

"Definitivamente están dementes y se han ganado el irrespeto de la sociedad, ya la gente cuando escucha una ambulancia no abre el espacio porque cree que se trata de esta guerra de ambulancieros", agregó el mandatario.

En el sitio, los ciudadanos grabaron una de las ambulancias comprometidas de la empresa MEB, la cual confirmó que, aunque su conductor no fue el responsable del accidente, fue desvinculado y retirado de su cargo porque no pueden permitir que cometan este tipo de acciones, especialmente cuando son capacitados permanentemente.

"Iban dos en contravía y eso no tiene justificación, sobre todo cuando se capacita el personal y ellos saben que esas cosas no las deben hacer. Le dije que si lo hizo la otra ambulancia, él no lo tenía que hacer. Nosotros como empresa además nos hicimos responsables del 100% de los daños materiales", manifestó Sulay Hernández a BLU Radio.

Las autoridades anunciaron que tienen plenamente identificado al responsable de ocasionar el accidente y la empresa de la que hace parte, misma que se ha visto involucrada en otros siniestros.

