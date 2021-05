Alcalde de Cali pide a Fiscalía investigar muertes de manifestantes en medio de protestas

El alcalde Jorge Iván Ospina reiteró que en Cali se registraron dos fallecimientos de manifestantes en la jornada de protestas del pasado viernes 30 de abril, ambos casos se registraron en el oriente de la ciudad.

El mandatario hizo un llamado a la Fiscalía a adelantar investigación sobre estas víctimas mortales que dejan las manifestaciones en la capital del Valle.

“Quiero solicitarle a la Fiscalía esclarecimiento total de los hechos, que puedan identificar de donde salieron las balas que cegaron la vida de este señor y que podamos conocer como fue la ocurrencia del segundo suceso”, indicó Ospina.

El alcalde también reprochó a las personas que están denunciando un mayor numero de fallecidos a los entregados oficialmente.

“Que sea esta la oportunidad para señalarle a los que instrumentalizan la tragedia que no lo deben hacer, señora Angela María Robledo eso no se debe hacer y los que están publicando en redes que hubo 17 fallecidos no lo deben hacer”, agregó el mandatario.

En Cali continúan las autoridades en un consejo de seguridad de seguridad permanente liderado por el ministro de Defensa Diego Molano.