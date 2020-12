Alcaldía de Cali gastó más de 157 millones de pesos en bingo para empleados en plena pandemia

Hay polémica en Cali luego que la alcaldía de la ciudad gastara más de 157 millones de pesos en un bingo realizado para despedir el año con los servidores públicos en plena alerta roja hospitalaria por COVID-19 .

Según se pudo conocer, el contrato habría sido ejecutado por Corfecali el pasado 23 de diciembre entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

El documento conocido precisa que el bingo se realizó de manera virtual y su costo era elevado porque tenía un presentador, operadores logísticos, dos grupos musicales, entre otros.

Ante esto, Roberto Ortiz Ureña, concejal del distrito, calificó como un despilfarro de dinero este bingo en plena pandemia.

Es inaudito gastar 157 millones de pesos mientras que este 24 de diciembre muchos caleños no van a tener un plato de comida en su mesa y el alcalde se gasta la plata de los impuestos en cosas innecesarias en estos momentos dijo Ortiz.

La polémica es más fuerte porque, aunque la actividad estaba presupuestada para más de 3.400 personas, los presentadores del evento precisaron que solo podían ganar el bingo los trabajadores que eran “nombrados”.

“Aquí tenemos que ser muy claros y es que los premios solo son para nuestros colaboradores nombrados. Los contratistas pueden disfrutar viendo el evento”, dijo en repetidas ocasiones el presentador.

"Aquí tenemos que ser muy claros y es que los premios solo son para nuestros colaboradores nombrados. Los contratistas pueden disfrutar viendo el evento", dijo en repetidas ocasiones el presentador.

La concejal Diana Rojas también cuestionó la millonaria inversión y precisó que la alcaldía debería ser “ejemplo” de buena administración.

La administración tiene la responsabilidad que ser ejemplo de austeridad y gasto público (…) con esto la alcaldía envía un mensaje de derroche en tiempos que muchas personas pasan dificultades económicas por la pandemia precisó.

“Además no es una crisis normal, es la crisis más grave en 100 años y no puede ser que la respuesta del alcalde sea priorizar una actividad de esta naturaleza. Este no es el momento”, añadió.

Finalmente, el concejal Ortiz Ureña indicó que se envió una solicitud a la Personería de Cali para que adelante una investigación sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en el evento.

Hasta el momento la Alcaldía de Calli no se ha pronunciado sobre la millonaria inversión.