Así fueron los últimos minutos de Freddy Rincón antes de subir al vehículo que lo llevó a la muerte

El cantante Hárold Saa, amigo de Freddy Rincón , contó en Mañanas BLU cómo fueron los últimos minutos del exjugador antes de abordar la camioneta donde se produjo el fatal accidente en en la madrugada del 11 de abril y el cual le significó la muerte tres días después. En su relato, el allegado al ' Coloso de Buenaventura ' relató dos situaciones premonitorias que rodearon la tragedia.

"Yo estaba de luto ese día, porque se había muerto una sobrina mía. Yo dije, quiero acostarme, amanecí viendo partidos. Yo le dije a mi esposa, voy a acostarme, porque como arriba está Freddy y estoy de luto, no quiero estar con él (porque estaba enrumbado", narró el artista.

"Habíamos planeado un pastel para otra sobrina que estaba cumpliendo años. Freddy baja a celebrarle, me toca la puerta del cuarto, dentro de mí digo: 'Freddy, no, qué hago', le dije: 'prenda los bafles, pero no haga bulla, porque estoy de luto'. Me dice: 'Harold', ¿será que puedo?. Él me decía, 'Tragadalba, tomate una cerveza'. Le dije: 'No, estoy de luto'. Me dijo: '¿Podemos escuchar música suavecito?'. Le dije que sí. Él le cantó el cumpleaños a mi sobrina con mi esposa", añadió Saa.

De acuerdo con Saa, Freddy Rincón estuvo desde las mediodía del domingo hasta las 11:00 de la noche de ese mismo día y estaba acompañado de dos mujeres . El cantante dijo que no supo si él exjugador manejaba el vehículo, porque él lo parqueaba a una cuadra de la vivienda.

"Él llegó con dos peladas que no conozco. Empezamos a escuchar música ahí, como desde las 6:30 de la tarde. Ellos contentos, le cantaron el cumpleaños a mi sobrina. Las muchachas se van a cambiarse y vuelven. Una de las muchachas le dice, nos prometió que íbamos a otro sitio, Freddy me invita. Le dije, no, yo estoy de luto, qué pena que me vean así, es la hija de mi primo hermano, la verdad no puedo ir", relató el cantante.

Según el cantante en la vivienda también estuvo Édinson Ruiz, exalcalde de Buenaventura, quien se negó a acompañar a Freddy Rincón y a sus acompañantes, para permanecer en la vivienda acompañándolo en el luto.

Hárold Saa además contó que durante la celebración del cumpleaños de su sobrina escucharon un emotivo tema de Willie Colón titulado 'Toma mis manos' que se refiere a la muerte.

"Ellos estaban hablando de la muerte de mi sobrina y Freddy estaba allí, llamo a 'Galleta' hermano de la orquesta La Fuga. Cuando él llega le digo, no ando en rumba ni en nada, estoy de luto. Él sube con el cantante de él. Freddy le dice, están hablando de muerte, venga hablemos de otra cosa. Allí comieron, después baja 'Galleta' y se despide de mí ",

"La canción me gusta mucho a mí, desde siempre la colocaba y Fredy me decía: 'no te puede faltar'. Esa es la última canción que él escucha", contó Saa antes de romper en llanto.

