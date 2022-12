Audio revela que 2 aviones estuvieron a punto de estrellarse en aeropuerto de Cali

Un grave accidente aéreo estuvo a punto de ocurrir el pasado fin de semana en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, y que sirve a Cali, por una supuesta mala comunicación entre la operadora de la torre de control y un piloto extranjero.

El audio del incidente fue revelado en la página de Facebook ‘Aviación Comercial en Colombia’, y deja escuchar cómo se vivieron los

momentos de tensión entre un piloto de un vuelo de Avianca que estuvo a punto de colisionar con un avión de Lufhansa.

“El Lufthansa no puede sostener sobre manga, ¿usted lo está entendiendo? (…) Señorita él no le está entendiendo lo que usted le está diciendo y estuvimos muy cerca. Si no le entiende al señor ponga a otra persona que le ayude”, dijo el piloto de Avianca.

Fuentes consultadas por BLU Radio confirmaron que la emergencia se presentó el pasado sábado entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche cuando 14 vuelos que tenían como destino el aeropuerto el Dorado de Bogotá fueron desviados a Cali por problemas climáticos.

De esos 14 vuelos, dos venían del extranjero: uno de Washintong, Estados Unidos y el de Lufthansa una aeronave tipo Airbus A340 – 642

proveniente de Frankfurt, Alemania.

En medio de las operaciones de aterrizaje, según el audio, la operadora tuvo complicaciones en la comunicación con el avión extranjero cuyo piloto, al parecer, no entendía su inglés y voló a la misma altura que uno de Avianca.

“El Avianca 02-4 tuvimos un avión a la misma altura (…) ¿volamos por la derecha?”, decía el piloto colombiano a la operadora.

Finalmente, el avión de Lufthansa aterrizó a las 8:00 de la noche en el aeropuerto de Cali. Desde la Aeronáutica Civil aún no se han pronunciado.

