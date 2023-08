Buscamos proteger la tradición y a los productores: MinCultura sobre reglamentación del viche

Hace unos días se conoció una carta donde varios restaurantes en Bogotá anunciaban que dejarían de vender viche , debido a las redadas de la Secretaría de Salud en las cuales les estaban decomisando esta bebida artesanal por no tener un registro Invima, registro que quedó estipulado en la Ley del Viche, el cual debía crearse, pero hasta el momento esto no ha sido posible.

Blu radio habló con el Invima y la entidad asegura que todo está listo para generar el registro, pero que hace falta la firma de aprobación del Ministerio de Cultura y el de Salud.

Raúl Alejandro, asesor del viceministerio de fomento regional y patrimonio del Ministerio de Cultura, afirmó que dicha firma le compete al Invima y que, desde su cartera, lo que se está haciendo es lograr concertar dicho decreto con las comunidades elaboradoras del viche .

"Existe un borrador del decreto que debe ser concertado con las comunidades elaboradoras del viche . Esa institucionalidad le compete al Invima. En realidad ha hecho falta un mayor proceso de socialización y concertación en territorio. Nuestra responsabilidad es articular a todos los portadores de la tradición a cumplir con el plan de salvaguarda, entonces, en ese sentido, hemos buscado que el proceso de reglamentación de este decreto sea de forma participativa elaborado sobre los planteamientos y realidades socioculturales del pacífico colombiano", explicó Raúl Alejandro.

Sobre el decomiso del viche en Bogotá

De acuerdo con Alejandro, las bebidas incautadas no cumplen con las características propias del viche .

"Tenemos un listado de las bedidas incautadas y no todos cumplen con lo estipulado en la Ley del Viche. No toda bebida puede venderse con el nombre de viche y no podemos apoyar la apropiación del mismo. Buscamos proteger la tradición y a los productores de viche, por eso hemos insistido en que se promueva el viche que producen las comunidades negras de la región y no cualquier otro ciudadano que no cumpla", afirmó.

Finalmente, Raúl Alejandro afirmó que nunca fueron consultados sobre las redadas que se han adelantado en Bogotá.

"El operativo fue realizado por la Secretaría de Salud de Bogotá y bajo su competencia. No fuimos consultados como Ministerio de Cultura de esto", finalizó.

