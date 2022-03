Cali, 'Capital de expresiones espontáneas en espacio público': Alcaldía permitirá rumbas callejeras

Así se vive la masiva rumba con centenares de personas adelantada cada fin de semana en plena vía pública de la carrera 3 con 10 del centro de Cali.

Continúa realizándose la fiesta callejera en el centro de Cali. Decenas de personas se reunieron este fin de semana para bailar en la calle sin autorización, incumpliendo protocolos biosanitarios. Concejales piden controles para prevenir estas verbenas. @CarlosSolerP @Dranguet pic.twitter.com/TIRheGtoyX — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 21, 2022

¡Increíble! Desde @SeguridadCali dicen que es imposible controlar la verbena que todos los fines de semana se realiza en medio de desorden y consumo de licor, en el centro de la ciudad. Aseguran que por esa razón se autorizará la fiesta callejera y realizarán acompañamiento. pic.twitter.com/GgMuJr6oud — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 1, 2022

Esto ha generado todo tipo de reacciones, principalmente por el desconcierto que ha generado la falta de autoridad estando a escasas cuadras de la Alcaldía y la Gobernación.

Aunque desde diferentes sectores han solicitado el retiro de estos ciudadanos, ahora desde la administración municipal resaltan que la rumba se va a legalizar y a organizar, pues se trata de una expresión social y cultural.

"La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia, no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse pero de manera sana y organizada. Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público", dijo a BLU Radio Jimmy Dranguet, subsecretario de inspección, vigilancia y control.

La noticia no ha caído nada bien en el distrito. Algunos políticos advierten que va a ser un caos aún peor y que se está legitimando el desorden como ha venido sucediendo con la toma de puentes, instalación de monumentos y control de la movilidad por parte de civiles.

"Empezaron grupos de 15 y 20 personas a escuchar música en el andén y esto fue creciendo a unos puntos ya desmedidos, ahora se reúnen hasta 600. La vías públicas son para la circulación de los automotores, los andenes para los peatones y no podemos permitir que esto siga cogiendo carrera", dijo el concejal Roberto Rodríguez.

"Lo que tenemos hoy en Cali es una administración irresponsable que ha dejado a la ciudad al garete. Al no operar y no dar ejemplo, lo que termina sucediendo es que la ciudadanía pierde las proporciones y por eso hay intervenciones en el espacio público de manera irregular. Vemos una Alcaldía que en lugar de llamar al orden, lo que hace es validar el caos y el desorden", agregó el candidato al Senado, Michel Maya.

Las autoridades planean visitar los establecimientos comerciales ubicados en la zona, que en su mayoría venden licor, para establecer los permisos. Según Dranguet, en el sitio no se han registrado alteraciones de orden publico.

"Ya estamos en conversaciones con los establecimientos de comercio que están alrededor de este espacio y lo que queremos es darle algunos consejos y requisitos para poder ejercer la actividad. Las personas han encontrado en ese lugar un espacio para hacer una rumba, hasta ahora no hemos tenido denuncias de hurtos o problemas de seguridad y podemos decir que, por ahora, está sana. Por eso queremos organizarla y no acabarla", concluyó el funcionario.

Concejales como Juan Martín Bravo y Roberto Ortiz, dicen que no se debería esperar a que algo suceda para tomar las riendas y el control; mientras tanto Maya se fue contra el subsecretario de inspección, manifestando que no sabe lo que dice.

"Yo no confío en las cifras de Jimmy Dranguet. Él ha sido irresponsable, no tiene las capacidades ni la experiencia para estar en ese cargo y sí se han presentado robos, es tan sencillo como ir a hablar con los comerciantes de la zona para que cuenten lo que pasa", dijo el candidato al Senado.

"Las autoridades conocen esto desde hace varias semanas y no han hecho absolutamente nada. Los ciudadanos están haciendo lo que quieran debido al alto consumo de sustancias psicoactivas y licor", manifestó Bravo.

"Aquí lo que vamos es a fomentar fiestas en todos los barrios cada fin de semana y después ¿Quién controla los desórdenes, los enfrentamientos y la violencia?", agregó Ortiz.

Lo cierto, es que se manifestó que este tipo de expresiones culturales no pueden prohibirse y que los ciudadanos tienen derecho a disfrutar, según la administración, la decisión se toma para que Cali sea 'La capital de expresiones espontaneas en espacio publico'.