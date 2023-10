"Cali no necesita más peleas, sino trabajar en seguridad": Isabel Ulloa tras elecciones

El pasado domingo 29 de octubre, los resultados de las elecciones en Cali marcaron una de las sorpresas de la jornada. Durante semanas, las encuestas señalaban como favorito a Roberto Ortiz, con Alejandro Eder en el segundo lugar. Incluso, la última encuesta de Invamer revelada días antes mostraba una intención de voto del 35.5 % para Ortiz y un 33.6 % para Eder. Sin embargo, al final, los caleños se expresaron y Alejandro Eder, representante de Revivamos a Cali, se convirtió en el alcalde de Cali con 314,934 votos (40.38 %), mientras que Roberto Ortiz, del movimiento Firme por Cali, obtuvo 220,004 votos (28.20 %).

Para hablar sobre los sorpresivos resultados de las elecciones en Cali se conectó con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, María Isabel Ulloa, directora de Pro Pacífico y exviceministra de Minas.

"Las encuestas no estaban mostrando el triunfo de Alejandro, si iba a ser el ganador en esa magnitud. Y yo creo que ya analizando con cabeza fría y con tranquilidad los resultados, yo creo que este es el resultado de una Cali que se está reconciliando, que una Cali que de pronto hace tres o cuatro años no hubiera elegido a Alejandro como su alcalde, pero que justamente llevamos tres años caminando en ese proceso de reconciliación", indicó Ulloa.

Según la exviceministra, Cali demostró que quiere un cambio en la ciudad, pues el remonte de Eder demostró que la inseguridad es un tema importante a tratar.

"Es una ciudad que se quiere reencontrar, que quiere resignificar lo que es como ciudad. Y creo que eso es el granito que nos muestra esta elección de Alejandro Eder, que como bien lo decías, no fue por 20.000 votos, fue por casi 100.000. Y eso yo creo que manda un mensaje muy importante", aclaró.

Además de la inseguridad, la nueva administración debe enfocarse en las oportunidades que se le pueden brindar a los más vulnerables, pues en muchas ocasiones no tiene qué comer.

"Cali no necesita más peleas y más división, sino que necesita trabajar en seguridad. Se necesita trabajar la alimentación para los más vulnerables, en esos jóvenes que necesitan tantas oportunidades. Y ahí tenemos que estar todos acompañando al nuevo alcalde", indicó.

Ante la pregunta de cuál es el reto que tiene Alejandro Eder como alclade, esto fue lo que respindió:

"Parte de lo que tenemos que seguir haciendo es (...) generar esos lazos de confianza entre la ciudadanía y reconocernos como la ciudad que somos hoy. Una ciudad que claramente ha tenido una migración importante en los últimos 30 años que nos vemos diferentes. Somos una una ciudad con diferentes culturas, que la cultura afro está muy presente y tenemos que apropiarnos y vivir y ser muy orgullosos de lo que somos", agregó Ulloa.

Durante las elecciones también se vio reflejada la abstención de los ciudadanos a votar, pues muchas personas indicaban que ningún candidato los representaba, además se generó un crecimiento del voto en blanco, en especial en la ciudad de Cali.

"Sobre el voto en blanco creo que hay muchas interpretaciones y creo que cada elección hay que analizarla en particular el voto en blanco en Cali, pues siendo el 10 %. No es poco, pero yo creo que es menos grave, porque, como le digo a Alejandro Eder, queda como alcalde de Cali por el 40 % de los votantes. A mí en Cali lo que más me preocupa. Es justamente la abstención. O sea, aumentamos la abstención y yo creo que ahí en Cali es la preocupación. En la gobernación, efectivamente, el voto en blanco es el segundo. Y creo que también tiene mucho que ver con todo lo que pasó con Tulio Gómez, que acuérdese que dos días antes o un par de días antes de la elección él invita a votar en blanco. Entonces yo creo que en general, siendo considerado el voto en blanco, un voto castigo, creo también que en muchos casos puede ser. 'No encontré un candidato que me llene'. Entonces, pues igual ejerzo el mi obligación al voto, pero lo ejerzo con el voto en blanco, porque no encuentro ningún candidato que llene mis expectativas". finalizó.

