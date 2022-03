Campeón panamericano de downhill master fue atropellado por un vehículo en Cali

Con una vertebra fracturada, el pie izquierdo afectado y un constante dolor de cabeza quedó el campeón panamericano de downhill master, Álvaro José Garcés, después de haber sido atropellado en Cali por un carro de alta gama cuando realizaba uno de sus entrenamientos diarios.

Según contó Álvaro a BLU Radio, el conductor luego de atropellarlo intentó huir de la situación; hecho que quedó en video y se volvió en redes sociales, sin embargo, el conductor decidió regresar después al lugar de los hechos.

Ayuda !Este señor , atropelló en Cali al ciclista colombiano Álvaro José Garcés (campeón Panamericano de Downhill Master). Se voló después de hacer el daño. Hagámoslo famoso a ver si aparece. Placas FQZ807 @PoliciaColombia @MovilidadCali @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/vrELnpypaR — Diego Caicedo (@DIEGOFDOCAICEDO) March 7, 2022

¿Cómo fue atropellado el campeón panamericano de downhill?

"El sujeto me enviste, me bota hacia el andén, e da a la fuga y después vuelve, se me acerca, me pregunta que si estoy bien, ahí llegaron muchos conocidos, amigos ciclistas y emprende la huida, llega después antes de que llegara la ambulancia", relató Álvaro.

El campeón panamericano de downhill denuncia que quien lo arrolló en la calle 16 con carrera 71, se movilizaba con una mujer y estaba alicorado, que dos horas después llegó el tránsito y la policía para realizar las pruebas de alcoholemia correspondientes, sin embargo los resultados no fueron concluyentes.

"Yo espero que con los borrachos en Cali y el mundo las autoridades se pongan más serios, que no por 50.000 pesos los dejen seguir, pido más seguridad, así como me paso a mi, le puede pasar a cualquiera", agrega.

Desde la Secretaria de Movilidad de Cali no entregaron un parte oficial de este hecho, por lo pronto, los abogados del deportista se encuentran llevando acabo el proceso correspondiente.

