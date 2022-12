Con correos de supuestas multas del Código de Policía estarían estafando en Cali

Por medio de correos electrónicos le están pidiendo a los usuarios descargar un documento para ponerse al día y evitar mora en los pagos de presuntas multas del Código Nacional de Policía.

Uno de estos correos llegó a la cuenta de Adriana Prada, quien se mostró extrañada y asustada por ese informe, ella manifestó que el correo estaba muy bien diseñado y que, incluso, pareciera que lo enviaron desde cuentas oficiales de la Policía, además le llamó la atención que le especificaran que había violado el artículo 13.

“Yo no he sido sancionada en ningún momento por la Policía, mi sorpresa fue ver ese correo, estaba muy bien diseñado, allí dice textualmente que por una infracción tipo 13, y que me acercará a una estación, también adjuntaban un archivo, pero no lo encontré”, dijo Prada.

El teniente Alberto Valero, coordinador jurídico del Código de Policía en Cali, descartó que en este momento las multas y las notificaciones por infracciones se hagan a través de correos electrónicos, dijo que a los ciudadanos solo se les puede imponer esos comparendos de manera presencial y las notificaciones en físico.

"La notificación es física hasta tanto no se reglamente el comparendo digital, el inicio del proceso se puede acudir ante el inspector y no con la Policía, nosotros no notificamos órdenes de comparendo, además me parece extraño, porque no existe ninguna multa tipo 13” explicó el oficial.

La Policía inició una investigación para conocer la procedencia de estos correos y para determinar los fines de los mismos.

