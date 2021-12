Conductor borracho atropelló a deportista caleño en la recta Cali - Palmira

La celebración es con responsabilidad y mesura, qué la alegría no nos quite la paz, ni atente contra el otro. Toda nuestra solidaridad con Jona y @MIMORENOS ante esta difícil situación. Inaceptable que los deportistas no tengan garantías, ¡Fuerza! Nuestras oraciones con ustedes. pic.twitter.com/6ycgvLZcSb