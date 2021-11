Conozca la coronel de Cali que podría convertirse en la tercera mujer general del Ejército Nacional

Luz Adriana Tabares nació Cali e inició sus estudios en la Universidad Autónoma de Occidente como ingeniera industrial, sin embargo, hace 25 años una nueva oportunidad tocó a su puerta: la de incorporarse al Ejército Nacional para servir a su país.

"Una amiga de la universidad me comentó que había una convocatoria y yo fui, pero no sabía que era de esta forma", precisó la coronel Tabares.

Cuando salí ese día de la convocatoria quedé convencida y le dije a mi amiga: 'si me aceptan, me voy' y eso fue lo que pasó. Uno quiere mucho esto y por eso seguimos aquí, tratando de ayudar a los demás contó a BLU Radio la coronel Tabares.

La oficial asegura que, a pesar que es es difícil cumplir el rol de madre y militar a la vez, ha luchado durante estos años para poder cumplir sus metas y objetivos.

Gracias a su trabajo ha recibido condecoraciones en varias oportunidades, pero el logro más grande es haber sido llamada para el Curso Integral de Defensa Nacional del 2022 y de cumplirlo, podría convertirse en la tercera mujer con el grado de Brigadier General.

Publicidad

"Me casé, mi esposo es teniente coronel retirado del Ejército y tengo un hijo de 18 años que estudia medicina, es súper duro", precisó la coronel.

"De niño no podía pasar momentos con él, yo no tenía familia en Bogotá, pero Dios siempre me envió angelitos que me ayudaron a cuidarlo", dijo la coronel.

"Este es un compromiso muy grande y una responsabilidad conmigo misma y con las mujeres. Yo pienso que podemos hacer grandes cosas a nivel interno y externo para ayudar y hacer grandes proyectos", agregó Tabares.

Con "fe en la causa", ve la coronel Luz Adriana esta oportunidad para seguir sirviendo a la patria y sobre todo, enorgulleciendo a su familia.

Siga y escuche la Intérprete en Spotify:

¿El último tren para detener el calentamiento global?