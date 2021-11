Lara propone plebiscito sobre aborto y Cabal dice que a Gobierno le falta regular pistolas de agua

Durante un debate de precandidatos a la Presidencia de la República organizado por la Universidad de La Sabana y ProBogotá, el Gobierno Nacional recibió fuertes críticas por la forma que ha manejado, entre otros, las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Los cuestionamientos llegaron incluso desde su partido, el Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal arremetió fuertemente contra el consejero de Seguridad, Rafael Guarín, por la expedición del decreto que restringió las armas traumáticas en el país.

“Sabe qué permite el permiso especial: corrupción en el Ejército, para que cobren 15 millones de pesos; la gente está desesperada, pues este Gobierno, igualito a lo que hizo Santos, extendió el porte especial y ahora para las armas traumáticas. Como le dije a Rafael Guarín, le falta regular las pistolas de agua”, puntualizó la congresista, abiertamente defensora de la legalización del porte de armas en el país.

También desde el uribismo, la senadora Paloma Valencia manifestó que le gustaba más la política de educación superior ‘Ser Pilo Paga’, del Gobierno anterior, que ‘Generación E’, del actual.

“Yo creo que ‘Ser Pilo Paga’, a pesar de que lo creó Santos, es un enorme aporte a este país”, indicó.

El senador Rodrigo Lara se sumó a las críticas, principalmente en temas de empleo y oportunidades para los jóvenes. El congresista denunció que el Gobierno tiene “encajonada” la Ley de cuota proporcional al ingreso, que es de su autoría y busca que el pago de la cuota de los créditos de Icetex se defina conforme a los ingresos.

“¿Saben qué ha hecho el Gobierno con esa Ley de la República aprobada por el Congreso? La tiene encajonada porque no quiere afectar, particularmente, el negocio de las universidades de mala calidad, que viven solamente de esos créditos”, puntualizó.

Mientras tanto, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry afirmó que, de ser presidente, restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela, expresando duros cuestionamientos a las decisiones que en esa materia ha tomado el Gobierno del presidente Iván Duque.

“Restablezcamos relaciones con Venezuela, comerciales por supuesto, pero incluso democráticas. Yo creo que la función del Gobierno colombiano no es tumbar al Gobierno venezolano, y menos con conciertos”, indicó.

¿Plebiscito para despenalizar aborto?

Como es natural, el tema del aborto fue uno de los puntos más sensibles en el debate. La mayoría consideró que se deben mantener las tres causales avaladas por la Corte Constitucional tal y como están, sin embargo, hubo excepciones.

John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa Libres, expresó que “la Constitución protege la vida”, y agregó que las decisiones en esta materia deben tomarse “conforme a la evidencia científica”.

“En un caso extremo como una violación, que el Estado no pudo proteger a esa mujer, el Estado no la puede dejar sola y debe concurrir con ella en garantizarle derecho a educación, trabajo y salud, aún si ella no quiere criar a ese bebé, que lo pueda entregar en adopción con la garantía del Estado. Tenemos que ser privilegiadores de la vida; salvar las dos vidas”, dijo.

Por su parte, Rodrigo Lara planteó la posibilidad de someter el tema a consulta de la ciudadanía a través de un plebiscito.

“Yo no sometería, por ejemplo, el tema del matrimonio gay a ningún referendo ni plebiscito porque aquí hay un derecho. El asunto del aborto es que es una fractura mucho más profunda que el matrimonio de personas del mismo sexo. Ir más allá implica fracturar y dividir en forma de pronto muy profunda la sociedad. Es en el único tema donde yo acudiría a un plebiscito”, afirmó.

El debate duró cerca de dos horas y contó con la asistencia presencial de estudiantes de la Universidad de La Sábana.

