MOE alerta sobre baja participación de mujeres en elecciones legislativas de 2022

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) expresaron la preocupación que hay con la conformación de listas del Congreso de cara a las elecciones del 2022, en especial con la participación de las mujeres, quienes mantendrían la misma del 30% pese a que se amplió al 50% con la aprobación de la paridad de género.

“Una preocupación es frente al no incremento de la obligatoriedad por parte de las organizaciones políticas de incluir más mujeres en las listas. Vamos a seguir con el 30%, el Código Electoral, donde establece el 50%, todavía no ha finalizado su revisión en la Corte. Va a ser una lástima que ese nivel de exigencia no se le ponga a los partidos políticos, ya que vemos que no va a haber tiempo para que el código salga de la revisión de la Corte y pueda ser implementado en las próximas elecciones”, expreso la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

La baja participación de las mujeres tendría que ver con los hechos de violencia contra quienes ejercen la política en el país, los cuales van en aumento, según expresó la directora de la MOE en Colombia.

Durante un encuentro con representantes de todas las regiones del país en la ciudad de Bogotá, la MOE también señalo que le preocupa cómo será el manejo de las circunscripciones de paz.

“Muestra gran preocupación sobre las reglas que están rigiendo las circunscripciones transitorias especiales de paz, son las reglas excesivas en las que podríamos empezar a observar las dificultades de los candidatos para poder presentase a los comicios”, manifestó.

