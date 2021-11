En 'veremos' está la paridad de género para las listas al Congreso de las elecciones del próximo año

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, emitió una alerta por la incertidumbre frente a las reglas de juego para las elecciones de 2022: "esto tiene que ser previamente conocido, uno tiene que entender que la conformación de las listas son procesos de negociación política, que no se hace un día o dos horas antes de la inscripción de las listas." señaló.

La MOE se pregunta qué va a pasar con la inscripción de quienes van aspirar al Congreso, pues aún no hay concepto claro si habrá paridad de género en las listas: 50 % mujeres como lo plantea el Nuevo Código Electoral. Añade que sí la Corte Constitucional no declara exequible esta ley pronto, hay otras iniciativas que no se podrían implementar, como aumentar una hora más el tiempo de votación.

Alfonso Portela, quien ha estado al frente de procesos electorales en la Registraduría, recuerda que el tema de la igualdad de genero ya ha sido tratado en años anteriores por el organismo electoral; "para la época del 2011 se hablaba del 30 %, la Sala de Consulta Civil, para la época, dijo que debería aplicarse de manera inmediata y se tuvo que hacer un ajuste a todas las listas." dijo el exregistrador para asuntos electorales.

El Código Electoral ya tiene ponencia. Sin embargo, se prevén fuertes discusiones, pues para algunos magistrados no sería constitucional que una ley estatutaria se aprobara de esa forma y en sesiones extraordinarias .

Por Nicolás Rojas.

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: