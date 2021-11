La propuesta de Sergio Fajardo a los precandidatos presidenciales para zanjar diferencias

El precandidato a la Presidencia de la República, Sergio Fajardo , señaló que está dispuesto a iniciar diálogos con todos los precandidatos del centro con el fin de formar una gran coalición en las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

Así lo dijo en un pronunciamiento de dos páginas y que presentó en sus redes sociales el precandidato a la Presidencia Sergio Fajardo, quien en la actualidad participa de la Coalición de la Esperanza, ya se ha reunido con Alejandro Gaviria, entre otros, para formar una gran coalición de centro sin éxito hasta el momento.

En el escrito Fajardo señala, “hoy quiero, personalmente, extender una invitación sincera a los demás precandidatos de centro - sean de la Coalición de la Esperanza o no - a que nos sentemos a trabajar en un acuerdo de mínimos que nos permita unirnos y enfrentar como una fuerza conjunta a los extremos políticos que tanto riesgo representan para el país. Estoy listo a discutir, a debatir y a tramitar las diferencias”.

Los puntos sobre los que se negociarían los acuerdos fundamentales serían cuatro: construcción programática; rechazo al clientelismo; puerta de entrada a la corrupción; listas en coalición y Gobierno de coalición.

Fajardo reconoce que ha cometido errores en el pasado y que está dispuesto a corregirlos, “soy consciente de que en algunas oportunidades me he equivocado. No se trata acá de castigar a nadie por los errores que haya podido cometer, sino de construir a partir del reconocimiento de estos errores y de la voluntad clara e inequívoca de enmendarlos y corregirlos”.

Hoy, más que nunca, el clamor es a que nos unamos y lleguemos a marzo como una opción real de cambio. En 2022, Colombia va a tener un gobierno alternativo de centro. pic.twitter.com/OdN4wzm8eX — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 10, 2021

