Sergio Fajardo respondió a Alejandro Gaviria e insistió en el diálogo

A través de su cuenta de Twitter, Sergio Fajardo subió un vídeo en el que confiesa que tuvo el impulso de responder con indignación a Alejandro Gaviria por lo que había dicho en horas de la mañana, sin embargo, dijo que prefería insistir en el diálogo, “pero esa rabia sólo reduciría las posibilidades para todos y no solucionaría nada, tenemos que evitar maltratarnos y empezar a mandar los mensajes correctos al país”.

En otro apartado el exgobernador de Antioquia dijo que hay muchas personas frustradas porque no se han podido poner de acuerdo en dialogar, por lo que hay que cambiar la estrategia para evitar que se repita lo de 2018, “vamos a buscar formas, a buscar más gente, vamos a insistir en el diálogo, en más diálogo porque en una hora es poco lo que se resuelve y ese es el espíritu de esta coalición, el diálogo que a veces es difícil y que requiere de tiempo para llegar a acuerdos pero que es necesario para gobernar y liderar el país, sólo así construimos confianza”.

Finalmente, Sergio Fajardo puntualizó en que el diálogo es la base para derrotar las bases clientelistas, así como la corrupción y que por eso no pueden hacer alianzas con quién las representa, e insistió en que deben llegar a acuerdos para tener un centro unido en las elecciones.

“Aquí nadie busca borrar a nadie del panorama, este no es el lugar para arrodillar a nadie, esto no pretende ser ninguna lección de moralidad, es una profunda convicción de que, para derrotar las prácticas clientelistas, que son la puerta de la entrada a la corrupción, no podemos hacer ninguna alianza de ningún tipo con quienes la representan, tenemos un grupo maravilloso y hemos aprendido a confiar entre nosotros con muchas horas de diálogo”, afirmó.

Aunque muchas veces sea difícil, el diálogo es siempre la fórmula. Debemos insistir en el diálogo. pic.twitter.com/xIdEXAHXnr — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 29, 2021

