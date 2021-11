"Nunca dije que me ofrecieron puestos a cambio de un voto": Martín Rivera, concejal de Bogotá

El concejal de Bogotá por la Alianza Verde Martín Rivera se refirió a la polémica que tuvo con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, por la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En específico, el cabildante se pronunció sobre sus palabras contra Gómez, en las que lo acusó de ofrecer puestos en la oficina de la Alcaldía.

Rivera aseguró en Mañanas BLU que sí le han ofrecido puestos, pero no a cambio de votos y mucho menos en el contexto de la discusión del POT. Asimismo, reiteró que no se retractado sobre sus palabras, sino que las ha aclarado.

“No me he retractado. (…) Nunca he dicho que me ofrecieron puestos a cambio de un voto. (…) Yo le dije que en una reunión del año pasado se había tenido esa conversación, en la que reprocho temas éticos, pero sí se ofrece un puesto, si no está amarrado a un voto, no es un delito”, dijo Rivera.

El concejal añadió que ese ofrecimiento de puestos se hizo el año pasado, a principios de la administración de Claudia López, en una reunión privada.

Publicidad

“Fue una conversación en privado a principios de la administración. Aquí la manera de gobernar del secretario Gómez con el Concejo es a través de puestos y contratos. Es un secreto a voces, aquí estoy reprochando una decisión ética sobre como estamos gobernando la ciudad”, afirmó.

Rivera también aclaró que esta polémica no tiene nada que ver con su apoyo a Sergio Fajardo, con quien parte de la Alianza Verde tiene dudas. “Yo sobre estos temas no he hablado con Sergio Fajardo. Me reuní hace poco, pero jamás nos hemos sentado a discutir sobre el tema. Esto no es una estrategia para desviar ni para una retaliación ni muchísimo menos”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: