"Usted me ofreció puestos en la oficina de la alcaldesa": concejal de Bogotá a Luis Ernesto Gómez

Un rifirrafe se presentó este martes en el Concejo de Bogotá entre el secretario de Gobierno de Bogotá y el concejal Martín Rivera, quien cuestionó a Luis Ernesto Gómez.

En medio de la discusión, Martín Rivera tuvo un cruce de palabras con el secretario de Gobierno de Bogotá. "Esto no es un show, para mí es fundamental y usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa(...) Aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario", dijo Rivera.

De inmediato, el secretario de Gobierno aseguró: "¿Tú quieres ver cómo se tramitan los proyectos? Arriba está todo el equipo del Gobierno, revisando proposición por proposición, entre otras, ustedes están incorporados (...) Si tu tienes una denuncia preséntala, si quieres hacer tu show adelante y si tienes una denuncia preséntala".

BLU Radio habló con Luis Ernesto Gómez, quien sostiene que lo dicho por Rivera son "acusaciones temerarias sin ningún fundamento".

Por su parte, el concejal Rivera afirmó que no le ofrecieron nada a cambio de los puestos y que si hubiera sido así habría denunciado la situación. Además, se declaró "decepcionado" con la forma de hacer política de la alcaldesa Claudia López.

