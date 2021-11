La oferta distrital estipula, entre otros, una bodega en la Calle 2 bis #4-24 en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe. En BLU Radio hicimos el recorrido por sus instalaciones y encontramos un edificio con una infraestructura pequeña y en estado de abandono.

La Secretaría de Integración Social emitió un documento en el que estipula expresamente que “no presentan un compromiso en la estructura y no cumplen con condiciones de funcionalidad o habitabilidad”.

“Eso era un matadero, los pueblos lo consideran como espacios sagrados, entonces las energías están cargadas en esos espacios, además solo caben 107 familias, nosotros somos 450 familias conformadas por 6 y 8 miembros, allá no cabemos, eso allá le falta mantenimiento, las bodegas no tienen condiciones, es una estrategia simplemente para fragmentar a las comunidades”, indicó Rafael Arbeláez, líder de la comunidad Embera.

El líder reitera además que no es un lugar digno y por el momento no se irán del Parque Nacional.

“Nosotros de aquí no nos levantamos sin garantías y sin que se nos dé una solución concreta, pero que sí se cumpla. Nosotros estábamos dispuestos a ir, hasta que la comunidad fue a ver con sus ojos realmente cómo era y vieron en la condición en la que estaba, además el espacio es cerrado, los niños no pueden ni caminar, no hay espacio a un profesor, a un juego, a danzas, asimismo la inseguridad, allá hay mucha gente que es enemiga del buen comportamiento”, concluyó Arbeláez.

El documento emitido por la Secretaría de Integración Social respalda la versión de la comunidad Embera. Además, indica que efectivamente el lugar está en un estado de abandono donde hay colapso de la cubierta, ausencia de redes hidrosanitarias, eléctricas, de gas y perdida de los acabados de los muros. Además, que las infraestructuras están unidas por una ruptura de muro que improvisan puertas.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, aseguró que el lugar es una oferta distrital para esta comunidad “ya se hicieron los procesos de caracterización, estamos esperando que la Unidad para las Víctimas dé la fecha, la hora cero para el retorno de algunas comunidades (…) la orden en el Parque Nacional no solo es de caracterización, sino de alternativas, se les ha ofrecido una bodega en el parque la Florida y otra bodega en el barrio Las Cruces, siempre velando porque estas comunidades no sean explotadas”, manifestó.

La comunidad Embera en el Parque Nacional cumple más de 40 días desde que se asentó en el lugar.

Vea el video de la instalación:

