De aquí no nos vamos a mover: el no rotundo de los indígenas al desalojo del Parque Nacional

Después de tres intentos de audiencia pública cerca a las inmediaciones del Parque Nacional, este jueves, 21 de octubre, el inspector de la Policía dio el aval para recuperar el espacio público del parque, sin embargo, la comunidad Embera , que ya lleva 22 días en el punto, no reconoce la decisión y aseguran que de ahí no se mueven.

María Violén Medina, integrante de la comunidad Nasa, aseguró que no es un invento que las comunidades se queden en este punto "aquí estamos todos los pueblos víctimas del conflicto, hay evidencia del exterminio físico y cultural, los exterminios y las masacres, además las desapariciones forzadas (...) no es que no queramos ir a la Florida, es que ya hay hacinamiento, no hay agua potable".

Además, la líder hizo hincapié en no reconocer la decisión, pues nunca, según aseguró, se les dio las garantías de una mesa de diálogo, sino por el contrario hicieron una audiencia alejada de las instalaciones del Parque Nacional.

"De aquí no nos vamos a parar, de aquí no nos vamos a mover, el inspector en un proceso irregular está haciendo su ejercicio llevándose por encima derechos constitucionales que tenemos los pueblos", indicó María.

La líder asimismo indicó "aquí estamos en minga permanente, normal si nos gasearon el día 29 que llegamos, muy posiblemente el lunes lleguen a gasearnos".

Según la comunidad, la preocupación principal de la administración Distrital no es velar por su derecho sino despejar el espacio público para época decembrina.

"Si les preocupa por poner las lucecitas de navidad, las pueden poner, nosotros somos ciudadanos, también las podemos disfrutar", afirmó.

La Unidad Nacional de Víctimas tiene 48 horas para realizar la caracterización de esta comunidad previo a realizar el desalojo, sin embargo, la comunidad asegura que no colaborará en este proceso.

