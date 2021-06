Cuerpos abandonados, desabastecimiento y otras falsas noticias que desmienten en Palmira, Valle

En Palmira, Valle del Cauca, las falsas noticias han buscado generar caos y desinformación durante los días que ha durado el paro nacional.

Las informaciones sin sustento verídico comenzaron a rodar desde el pasado 28 de abril y han sido desmentidas por las autoridades respectivas.

A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea se han compartido noticias que no corresponden a la realidad y cuyo fin es reforzar sesgos o generar pánico colectivo.

Desde la administración municipal de Palmira indicaron que ya van más de seis noticias las que han tenido que salir a desmentir.

Aquí algunas de ellas

1. Tres cuerpos encontrados en la vía Cali – Palmira; la información era de 2017, no de 2021

Publicidad

El martes 22 de junio de 2021, la cuenta de Twitter ‘Human Rights International’ publicó un trino en el que aseguraba haber recibido información sobre tres cuerpos descuartizados en la vía Cali – Palmira, a la altura del río Frayle.

La publicación tuvo más de 600 retuits y los usuarios de la red social empezaron a clamar apoyo a organizaciones internacionales de derechos humanos.

La misma desinformación había sido compartida por la cuenta digital ‘Notis y Entretenimiento’ , que publicó el 29 de mayo un video en la aplicación móvil Kwai, en el que la periodista Ingrid Tovar informaba sobre el hallazgo de tres cuerpos abandonados en la misma zona.

¿Qué pasó realmente?

La información fue real, pero corresponde a una noticia del 1 de agosto de 2017 compartida por varios medios de comunicación.

En este sentido, las víctimas no fueron personas asesinadas en el marco del paro nacional de 2021, como lo han creído muchas personas.

Publicidad

Incluso, la cuenta Human Rights International publicó un trino en el que anunciaba la eliminación de la desinformación. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, solicitó una rectificación.

#ComunicadoDePrensa #Rectificacion @HRI_ONG nos permitimos rectificar que después de las verificaciones, logramos establecer que la información sobre los 3 cuerpos corresponde a un hecho ocurrido en el 2017.@AlcaldiaPalmira @SegPalmira @camilolema @SoyOscarEscobar — Human Rights International🕯🇨🇴 (@HRI_ONG) June 22, 2021

2. Ecopetrol no dejó de enviar combustible a Palmira por supuestos motivos de seguridad

Finalizando mayo, un audio compartido por WhatsApp hizo que muchos ciudadanos se desesperaran ante un presunto desabastecimiento de combustible debido a que Ecopetrol había “cerrado el despacho” para el Valle del Cauca por falta de seguridad.

En el audio, un hombre no identificado recomendaba “tanquear los carros de una vez, ahora que no hay cola ni nada. Porque si no pueden despachar, va a volver a pasar lo que pasó en estos días. Compren unas pimpinitas de una vez y llevan y tanquean”.

Publicidad

La segunda semana de mayo también circuló un audio en WhatsApp que se viralizó rápidamente, pues alertaba sobre un supuesto cierre de las plantas productoras de combustible en el corregimiento de Mulaló (Yumbo) debido a que los conductores de los carrotanques habían bloqueado la vía. En el audio, un hombre le contaba a otro (desconocido) esta situación:

¿Qué pasó realmente?

Ambos audios correspondían a desinformaciones. Frente al caso más reciente, el subsecretario de Movilidad de Palmira, Daniel Parra, se pronunció el 27 de mayo a través de las redes sociales de la Alcaldía para asegurar que había total normalidad en el servicio de combustible en el municipio.

Además, la Asociación de Distribuidores de Gasolina – Sodicom publicó una pieza en sus redes sociales que daba un parte de tranquilidad. Como si fuera poco, el portal Colombia Check verificó la supuesta alerta y la calificó como falsa.

Foto: Suministrada a BLU Radio

Con respecto a la otra desinformación sobre el cierre de las plantas en Mulaló, la secretaria de Gobierno de Palmira, Yennifer Yepes, fue hasta el sitio donde presuntamente estaban los bloqueos y confirmó a través de un video que dicha información era falsa, ya que las plantas de combustible no habían cerrado ni parado sus actividades.

Publicidad

Cabe resaltar que estos audios cumplían con todas las características de la desinformación que señaló el portal Colombia Check : las personas que hablan no se identifican, aseguran ser una fuente de autoridad, usan expresiones para crear familiaridad y apelan a la emocionalidad de quienes escuchan.

3. Los cuerpos encontrados en la vía Cali-Palmira no eran de los manifestantes detenidos en Cali

En varias publicaciones de redes sociales se aseguró que los dos cuerpos encontrados en la vía Cali-Palmira correspondían a los jóvenes detenidos por la Policía el pasado 22 de mayo en Cali , y que les habían cambiado la ropa para hacerlos pasar como víctimas de un accidente de tránsito.

La desinformación se hizo viral y causó la indignación de miles de ciudadanos, ante una supuesta vulneración de los derechos humanos.

¿Qué pasó realmente?

La Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca reportó un accidente de tránsito en el km 11 de la vía Cali-Palmira, que dejó dos víctimas mortales.

Publicidad

Se indicó que el conductor de una motocicleta negra de placas UBF-53E perdió el control del vehículo, salió de la vía y colisionó con la base de una señal de tránsito. Tanto él como su acompañante, identificados como Carlos Alberto Sierra y Anjelvis Gregorio Pérez, fallecieron en el sitio.

Por otro lado, los hombres detenidos en Cali aparecieron en un video grabado por el fotoperiodista Juan Pablo Rueda, del periódico El Tiempo, y afirmaron que se encontraban bien.

La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali también compartió un hilo con referencia al accidente, y los portales La Silla Vacía y Colombia Check verificaron esta información y la calificaron como FALSA. En conclusión, los cuerpos no pertenecían a los dos detenidos en las manifestaciones, quienes están libres.

4. Un vehículo de la Alcaldía de Palmira no estuvo involucrado en la quema del peaje

El pasado 5 de mayo, cuando se registró la quema del peaje de la vía Cali-Palmira luego de que el alcalde y el gabinete municipal marcharan de manera pacífica con los ciudadanos y lograran acuerdos para proteger al municipio, se compartió en Twitter una supuesta denuncia sobre la placa de la camioneta de la que ese habían bajado quienes cometieron el acto vandálico.

Acto seguido, otro usuario indicó que dicho vehículo estaba registrado a nombre de la Alcaldía de Palmira , según sus placas.

Publicidad

¿Qué pasó realmente?

De esta supuesta denuncia resulta llamativo que no se hubiera compartido una foto u otra prueba contundente de que dicho vehículo, que sí está registrado a nombre de la Alcaldía de Palmira, estuviera involucrado en la quema del peaje.

Esa tarde, dos camionetas de la administración municipal estuvieron a la altura del peaje para recoger al alcalde y a su equipo cuando terminó la marcha pacífica, pero no hubo ningún impase y ambos vehículos retornaron antes de la quema.

Además, la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Palmira se puso en contacto con la cuenta @Don_Escarlata para pedirle ampliación del tema, pero el usuario no respondió. Al tratarse de una aseveración sin pruebas y sin respuesta por parte de quien la hizo, pierde la veracidad.

5. Los policías que llegaron a Llanogrande no iban a atacar a los manifestantes

Publicidad

El 7 de mayo, en grupos y chats de WhatsApp se compartió un video cuyo narrador aseguraba que un camión lleno de policías había llegado al sector de Llanogrande para intervenir una marcha pacífica. Incluso, en Twitter se publicó otro video con una supuesta denuncia que afirmaba que los uniformados habían pasado disparando, sin detenerse.

Genera dudas que en este último video solo se vea el piso, y no se observen los presuntos heridos.

¿Qué pasó realmente?

En las redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira se aclaró que los policías que se transportaban en este camión estaban prestando el servicio de seguridad durante una jornada de mantenimiento del cableado eléctrico, que había resultado averiado durante las manifestaciones. Debido a la situación de orden público, las autoridades acompañaron a los operarios.

Su paso no fue fugaz y tampoco hubo disparos en contra de los manifestantes pacíficos. Incluso, la administración municipal compartió otro video en el que se observa su retiro en calma. Otro elemento a considerar es que no hubo reporte de heridos durante esa manifestación, lo que confirma que la fuerza pública no atacó a los manifestantes, como se indicó en el video en el que solo se ve el suelo.

6. Palmira no se quedó sin agua por un supuesto atentado a la Bocatoma

Publicidad

A través de WhatsApp, se hizo viral una imagen que generó pánico en los palmiranos: la pieza aseguraba que la bocatoma de Palmira había sido blanco de un atentado, y que por este motivo el servicio de acueducto quedaba suspendido por un tiempo indeterminado. Además, la pieza hacía un llamado para que los ciudadanos recogieran agua. Todo esto ocurrió el pasado 4 de mayo.

¿Qué pasó realmente?

Se trató de un anuncio falso para generar miedo. El gerente de acueducto y alcantarillado de la empresa Aguas de Palmira, Rubén Olarte, compartió un mensaje para desmentir esta información y dar tranquilidad.

“El servicio de acueducto y alcantarillado está plenamente garantizado, no existen contratiempos ni en suministros ni por acciones de sabotaje de particulares que estén afectando las instalaciones”, dijo. En efecto, el suministro de agua no se suspendió.

Desde la Alcaldía de Palmira invitaron a “romper la cadena” de la desinformación, pues estos mensajes falsos fueron compartidos más de 20.000 veces en redes sociales.

Publicidad

La cantidad de ‘reenviados’ en las aplicaciones de mensajería instantánea es imposible de cuantificar. Aunque algunos ciudadanos lograron descubrir que se trataba de mentiras, muchos otros todavía los consideran verdaderos.

“Antes de compartir mensajes no verificados que pueden ser desinformación, se deben cuestionar tres cosas: de dónde sale la información, qué tan rara o indignante puede resultar y qué lenguaje se utiliza para generar una sensación de exclusividad o confidencia”, precisaron desde Palmira.

“Si en alguno de estos ítems hay sospechas, por favor no la comparta y rompa la cadena”, concluyeron.