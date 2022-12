El estadio Palmaseca no obtendrá permisos hasta que mejore sus condiciones

Jairo Ortega Samboní, alcalde de Palmira, afirmó que hasta que las directivas del Deportivo Cali no mejoren las condiciones de seguridad y movilidad para su hinchada, su administración no otorgará los permisos necesarios para la realización de partidos importantes.

Publicidad

Esta decisión fue tomada con base al estudio realizado que confirmó la inviabilidad del escenario realizar partidos como el del pasado diciembre ante Bucaramanga.

“Hemos sido muy parcos y más exigentes a partir de ese evento donde no hubo una mejor movilidad, la inseguridad se desbordó y el tránsito para salir y entrar al estadio no era el mejor. Por eso, he acatado esa prevención que solicita la Policía Metropolitana, porque sin ellos no podemos dar un visto bueno”, afirmó el mandatario.

Publicidad

Además, agregó que partidos como Cali- Nacional, Cali-Millonarios, Cali-Santa Fe, tampoco van a tener el aval e hizo un llamado a la hinchada para que comprenda que las medidas se toman por su seguridad.

Publicidad

La institución azucarera informó que no se pronunciará oficialmente hasta que no se reúna con la Gobernación del Valle del Cauca. La cita está prevista para este miércoles.