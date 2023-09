"El problema no era con el de la navaja": conductor del MIO que peleó con motociclista en Cali

En las últimas horas ha circulado en las redes sociales un video registrado en el occidente de Cali, el cual muestra la pelea entre un conductor del MIO y un motociclista, en medio de la alteración el ciudadano trata de atacar con una navaja al operador del bus pero es detenido por la comunidad. Este nuevo caso de intolerancia ha generado rechazo e indignación entre la ciudadanía.

El video únicamente evidencia el altercado, por lo que poco se conocía de las causas de la pelea. Para esclarecer lo ocurrido, Blu Radio contactó a Kevin Rodríguez, el conductor del MIO que protagonizó el episodio, quien explicó que todo se habría desencadenado por un accidente de tránsito, y que el motociclista que intentó agredirlo no estaba implicado en el incidente.

Los hechos ocurrieron cuando cubría la ruta A71 saliendo de la terminal Cañaveralejo hacia el sector de los Chorros, específicamente en la calle 1 con 52, ahí una persona (que no aparece en el video) chocó contra el alimentador que él conducía.

"Me encontraba haciendo mi parada de descenso, se alcanza a bajar una señora cuando siento el golpe y al mirar por el espejo veo a una persona debajo del carro. El me dijo que no vio, que estaba distraído pero que estaba bien. De un momento a otro apareció el sujeto del video, insultándome y alegando que eso no era parada", explicó.

Conductor del MIO y motociclista protagonizaron una pelea en cercanías a la glorieta de Siloé, al suroeste de Cali. La comunidad intervino para evitar que el motociclista agrediera al operador con una navaja #VocesySonidos pic.twitter.com/kqMQTSntkH — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 21, 2023

Según el conductor, él trató de ignorar a esta tercera persona, pues el accidente no lo había involucrado, y decidió hacer el reporte correspondiente para trasladar a los pasajeros que llevaba hacia otro vehículo. Sin embargo, el motociclista era insistente por lo que se dejó llevar por la rabia del momento.

"Yo lo vi a él decidido a pelear conmigo, entonces le dije que bajara a pelear porque ya me estaba agrediendo y no me estaba gustando la manera como me estaba hablando. Él no accedió y cuando veo que va dando la vuelta la gente metió la mano, ahí fue que vi que venía con una navaja", siguió explicando.

Kevin aseguró que cuando la comunidad evitó la agresión, los ánimos se calmaron y el motociclista se fue, minutos después llegó la policía sin embargo no lograron encontrar al hombre.

