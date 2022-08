"El profesor me encerró en un salón para pedirme un beso": nuevas denuncias de acoso sexual en Cali

Un nuevo escándalo rodea al sector educativo de Cali . En esta oportunidad, las denuncias de presunto acoso sexual provienen de estudiantes de la institución Luz Haydee Guerrero Molina, ubicada en el barrio Los Robles, en el oriente del distrito.

Durante una asamblea de estudiantes, una joven denunció que frecuentemente recibía halagos, insinuaciones y hasta intentos de caricias por parte de un docente del área de informática. La sorpresa, fue que una vez contó su experiencia, sus compañeras comenzaron a revelar que les sucedía la mismo. Por lo menos 12 de ellas, aseguraron ser víctimas de este hombre.

"El profesor siempre hace comentarios ante las estudiantes. Si te ve un labial te dice uy te queda muy rico, te ves muy hermosa y siempre tiene el vicio de estar acariciándole el pelo a las estudiantes, acariciándoles el brazo e inclusive a algunas les ha pedido el número", dijo a Blu Radio, Alison Cuero, personera del plantel.

La personera asegura que es una situación de años atrás, pues inclusive este mismo hombre la encerró en un salón e intentó besarla.

"Me pidió que lo acompañe a un salón a llevar un teclado y otras cosas, subo entramos al salón que estaba vacío y completamente apagado. Dejo las cosas en la mesa y cuando voy a salir, el profesor cierra la puerta, me coge del brazo y me dijo que le diera un beso. Yo me quité, abrí la puerta, estaba muy asustada y bajé corriendo las escaleras y me dijo: venga, hablemos", agregó Cuero.

Otra estudiante también contó a lo que ha tenido que enfrentarse con el docente: "Me preguntó que si yo quisiera salir con él en algún momento, también que si él hubiera visto mis atributos antes no me había puesto a perder la materia", manifestó la joven.

Tras estas denuncias, solicitaron a las directivas del plantel realizar una reunión para contar la problemática. Sin embargo, el encuentro se ha venido dilatando.

Por otra parte, desde la Secretaría de Educación se informó que se están adelantando las investigaciones, para determinar las responsabilidades. Además, solicitan a las jóvenes denunciar formalmente ante la Fiscalía.