¿Hombre que mató a ladrones en Cali no actuó en defensa propia?

El hombre que mató a dos ladrones que lo asaltaron en una panadería de Cali estaría en líos judiciales. Esto, porque dicen que no habría actuado en defensa propia, así lo analizó´´ el abogado penalista Elmer Montaña a Noticias Caracol.

Según el experto, la víctima que asesinó a los ladrones disparó cuando ya no había un riesgo para su vida.

Por su parte, el general Carlos Soler, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, habló en Mañanas BLU sobre este caso y dijo que el mismo no fue "justicia por mano propia", sino un hecho en "legítima defensa".

"Esto no es justicia por mano propia, esto es básicamente legítima defensa que establece el derecho penal. Yo no estoy justificando, estoy diciendo que lo que diga un juez. La legítima defensa es presunta y no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema", enfatizó el oficial.

Hay que recordar que este hecho quedó registrado en un video en el que se puede ver tanto el accionar del hombre que les disparó a los ladrones, como el momento del atraco.