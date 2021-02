En naufragios en Tumaco pudo haber fallas de seguridad, sobrecupo y falta de chalecos salvavidas

El capitán Alberto Luis Buelvas de la Armada Nacional, a cargo del puerto de Tumaco, dio detalles del naufragio de dos lanchas que deja hasta el momento 14 personas muertas. Siete de las víctimas son menores de edad. Según el oficial, las embarcaciones no estaba registradas ante la autoridad competente y todo indica a que las personas no tenían chalecos salvavidas.

"Una embarcación zozobra y la otra, tal vez buscando la forma de apoyarla, hace una maniobra y resulta en la segunda zozobra. La hipótesis de un sobrecupo puede ser la correcta", dijo el oficial.

"Estamos en este momento iniciando las investigaciones para que nos arrojen cuáles serían los eventos que causaron los naufragios", declaró el capitán Buelvas.

Al parecer, el abordaje de las embarcaciones se dio en un muelle no autorizado. Adicionalmente, las lanchas eran artesanales y no tenían registro de matrículas. Otro elemento que se investiga sobre los naufragios es que al parecer las víctimas no portaban chalecos salvavidas.

"No son embarcaciones matriculadas ante la Inspección General Marítima. Son embarcaciones artesanales, construidas por los mismos nativos de la región. Son utilizadas para movilizarse entre Tumaco y aquellas veredas muy cercanas", declaró el capitán del puerto de Tumaco.

El capitán Buelvas habló, además del parentesco entre las víctimas.

"Al parecer son parte de una misma familia y amigos que iban hacia una celebración de un cumpleaños, un quinceañero, en una vereda muy cercana conocida como San José del Guayabo, entrando por el río Mejicano", declaró el vocero.