En próximos días se presentará propuesta de pico y placa para el Centro de Cali

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Luis Alfonso Rodríguez Devia, anunció que en 15 días estará estructurada la propuesta de pico y placa para el centro de Cali. La iniciativa se presentará al comité de movilidad, encabezada por la secretaría de ese ramo, para su evaluación. La autoridad ambiental es partidaria de implementar este pico y placa para contribuir a disminuir los niveles de contaminación en la ciudad.

“Todo lo que promueva el uso de la bicicleta, busque mejorar las condiciones del peatón y de bulevares, el Dagma lo promoverá, la próxima semana nos reuniremos con la secretaría de movilidad alternativa para posteriormente presentar esta propuesta al comité de movilidad”, anunció Rodríguez.

Por su parte el alcalde de Cali Maurice Armitage afirmó que “de momento esa propuesta no se nos ha pasado por la cabeza, primero hay que fortalecer el MIO, el pico y placa ya está montado y no va a modificarse, el que no quiera utilizar el pico y placa tiene que pagar”.

La propuesta de pico y placa para el centro de Cali fue sugerida por organismos internacionales que apoyan la construcción de propuestas para desincentivar el uso del vehículo particular en la ciudad.