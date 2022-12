Entre coca y minería ilegal viven habitantes de López de Micay

En su recorrido humanitario por el Andén Pacífico, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, visitó el municipio López de Micay ubicado en el Departamento de Cauca.

Allí el alcalde Wilmer Riascos le advirtió que en esta región del país persisten los problemas de violencia, el narcotrafico y las afectaciones por parte de las disidencias de las FARC.

"A nosotros nos ha tocado trabajar con la coca porque no tenemos otra forma de sacar adelante nuestras familias", explicó el mandatario local.

Ante esta situación el Defensor Negret hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas en este municipio y evite que el narcotráfico y la minería ilegal sigan siendo el sustento de muchas de las familias de la región.

"Esto no deja a la comunidad cultivar lo lícito, si no tiene que cultivar lo ilícito, acá la comunidad ha expresado que les gusta trabajar la tierra pero mientras no llegue inversión social y mientras el Gobierno no mire al Anden Pacífico, va ser imposible que la gente deje estos cultivos", señaló.

A su turno, los líderes sociales de López de Micay hicieron un llamado al Gobierno nacional para que haga presencia en la región, visibilizando al campesinado y trayendo proyectos para que esta zona del país pueda avanzar y deje de estar en medio de la guerra y las ganancias de la minería ilegal y la coca.

"Es que si usted saca un kilo de coca, a la media vuelta la tiene vendida, saco usted unos 4, 5 gramos de oro tiene plata en el bolsillo, pero si yo me pongo a estilar y saco panela esa panela y esa miel nadie las compra", aclaró el líder social Mario Marino.

En concepto del padre Ariel Biafara la coca y la minería no son los únicos problemas de la población de López de Micay, donde la falta de trabajo, salud y educación han evitado que las personas lleven una vida digna.

"Para vivir dignamente muchas familias pasan necesidad, no tienen que comer, en especial en la zona del Naya que es la más vulnerable en López de Micay", resaltó.

Finalmente la docente Maria Arboleda señaló que aún con la firma del acuerdo de paz no se ha sentido ninguna diferencia en la región, sintiendo incluso más abandono estatal por parte del Gobierno al que invitó a conocer este municipio y hacer presencia.

"Vengan, conozcan, vivan esta problemática que nosotros estamos viviendo, nosotros también somos colombianos y aportamos también a Colombia", manifestó.

Finalmente Negret se comprometió a intentar que a finales de mes el presidente Iván Duque viaje a la región a conocer de primera mano la situación, en la que él se ha comprometido a ser el vocero de los habitantes de López de Micay, para que en este Gobierno se efectúen los cambios que la región pide desde hace años.

El recorrido del Defensor del Pueblo continuará su recorrido en Timbiquí donde se reunirá con la Asociación de Consejeros Asoconsejos.

