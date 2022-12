“Es difícil no poderte abrazar este día”: hijo de Maradona en su cumpleaños

Diego Armando Maradona, ídolo del fútbol argentino, cumplió 58 años este martes y las redes sociales no han parado de felicitarlo.

El exjugador y director deportivo nació en Lanús, Argentina, el 30 de octubre de 1960 y ha sido uno de los referentes y más polémicos futbolistas a nivel mundial.

Publicidad

Lea también: Video: Así fue la charla motivacional de Maradona en primer partido de Sinaloa

Entre los cientos de mensajes, quizá uno de los más importantes es el de su hijo Diego Fernando, quien le expresó a través de un emotivo mensaje cuánto lo amaba.

“¡Feliz cumple Papá! Es tan difícil no poderte abrazar en este día, es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo, es tan difícil no verte abrazado con Diego Matías”, dice el hijo del futbolista.

“Daría la vida para poderte ver feliz siempre, en cada momento de tu vida”, concluye el mensaje publicado en Twitter y que ya alcanza los 2.700 ‘me gusta’ y supera los 346 retweets.

Publicidad

Feliz cumple Papá!Es tan difícil no poderte abrazar en este día,es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo,es tan difícil no verte abrazado con Diego Matias!!Daria la vida para poderte ver feliz siempre, en cada momento de tu vida! pic.twitter.com/nxj6lAHclO — Diego Maradona Jr (@DiegoMaradonaJr) October 30, 2018

Publicidad

Otro de los que le envió un tierno mensaje fue su hijo Diego Fernando, quien nació tras el amor que tenía con Verónica Ojeda.

A pesar de no tener relación, la mujer dejó a un lado las diferencias para subir un video de su hijo de 5 años deseándole un feliz cumpleaños al ‘Pelusa’ y que ya supera las 71.700 reproducciones.

“Feliz cumple papá”, dice el niño quien le tira un beso a la cámara después de no ver a su padre desde el 2017.

Publicidad

Publicidad

Maradona actualmente dirige el Club Social y Deportivo Dorados de Sinaloa, en México, país donde celebrará sus 58 ‘abriles’.