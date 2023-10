“Es infame que pongan en tela de juicio mi formación profesional”: secretario de seguridad de Cali

El secretario de Seguridad de Cali , Jimmy Dranguet, respondió a la investigación que la Procuraduría abrió en su contra por supuestas irregularidades en sus títulos académicos.

“Es infame que pongan en tela de juicio mi formación académica y profesional. Yo he sido abogado litigante, vinculado al Congreso de la República y a la Alcaldía de Cali, he sido docente universitario y siempre he publicado mis títulos profesionales”, respondió el funcionario.

Jimmy Dranguet dijo que es un ciudadano extranjero (cubano) que llegó a Cali en el año 1998, estudio aquí la secundaria, se graduó en el 2003 del colegio. En el año 2008 se graduó como abogado de la Universidad San Buenaventura y luego hizo una especialización en la Universidad Externado de Colombia.

“Bienvenidas las investigaciones, pero que sean serias, con mi número de cédula pueden averiguar mi tarjeta profesional y mis títulos”, expresó el secretario de Seguridad de Cali.

Titulo Jimmy Dranguet. Foto: suministrada por JJimmy Dranguet.

El pasado 7 de octubre la Procuraduría General de la Nación informó, a través de un comunicado, la apertura de una investigación disciplinaria contra el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, por las presuntas irregularidades de los documentos que presentó para su posesión como subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali.

El comunicado dice que el funcionario habría suministrado datos inconsistentes relacionados con los tiempos de estudio y la fecha de graduación como bachiller y profesional del derecho para ejercer el cargo, inicialmente como subsecretario en 2021 y como secretario del despacho en 2022.

El organismo de control indicó que, al parecer, no hay claridad sobre la coincidencia entre el año de graduación como bachiller y su título universitario, ambos de 2008, hecho al que se sumó la falta de registro en la Rama Judicial en la que no aparece como abogado.

Jimmy Dranguet indicó que no ha sido notificado de ninguna investigación y que sólo se enteró a través del comunicado de prensa publicado el pasado fin de semana por la Procuraduría.

